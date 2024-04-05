Вот что ждет неработающих пожилых граждан уже с 5 апреля

С 5 апреля 2024 года в РФ планируется повышение пенсий для неработающих пожилых людей на 7,5 процентов. Средний размер страховой пенсии составит 23 449 рублей. Этот законопроект, как пишет ngnovoros.ru, был принят Государственной Думой.

Страховая пенсия включает фиксированную и страховую части. Фиксированная выплата увеличится с 7567 до 8134 рублей. Также планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента.

Эти изменения, к слову сказать, затронут более 32 миллионов граждан и потребуют дополнительных бюджетных расходов в размере около 234 миллиардов рублей, что уже предусмотрено в проекте федерального бюджета.