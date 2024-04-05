Неутешительный прогноз синоптиков: майские праздники будут самыми страшными в 21 веке

Прогнозы погоды на майские праздники в этом году вызывают серьезные опасения среди синоптиков, предвещая возможно самый неприятный климат за весь XXI век. Особенно это касается центральных районов России.

Ожидается холодная погода

Прогнозы указывают на чрезвычайно непогодную первую половину праздников. В Москве ожидается холодная погода с температурой около 13 градусов днем и обильными осадками. Согласно метеорологам, сильные дожди пройдут в столице с 28 апреля по 5 мая, без единого солнечного дня.

Температура останется низкой

В Сибири также прогнозируются долгие периоды дождей, особенно в Новосибирске, где они будут ежедневными. По прогнозам, это может установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура останется низкой, в районе 11-12 градусов, что делает ситуацию еще менее комфортной.

Подобные условия ожидаются и на Урале, где солнце появится лишь к концу праздников, ближе к 5 мая, пишет ngnovoros.ru.