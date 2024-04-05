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Родители хватаются за сердечные капли, школьники без ума от счастья: этот предмет уберут из школьной программы

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Родители хватаются за сердечные капли, школьники без ума от счастья: этот предмет уберут из школьной программы
В России
Фото: freepik.com

В Министерстве образования планируют исключить из учебной программы для учащихся 6-8 классов предмет обществознания. По мнению помощника президента Владимира Мединского, такие изменения не приведут к потере знаний в данной предметной области. Некоторые темы будут интегрированы в программу истории, а часть материалов останется для изучения в последующих годах.

Станет более логичной и структурированной

Основной контент программы сохранится, но методика обучения станет более логичной и структурированной для учеников и учителей. Это позволит избежать ситуаций, когда в одном классе информации слишком много, а в другом недостаточно знаний по обществознанию. Все будет организовано таким образом, чтобы каждому было комфортно усваивать материалы пошагово.

В данное время разрабатывается учебник по новой программе для школьников 9-11 классов. По словам Мединского, материалы будут готовы не ранее 2025 года, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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