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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения произойдут

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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения произойдут
В России
Фото: @starline / freepik.com

Цифровой рубль, пилотный проект которого успешно развивается под руководством главы Центрального банка России, Эльвиры Набиуллиной, представляет собой новую форму национальной валюты. Проект в настоящее время активно вовлечен в работу 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торговых и сервисных компаний из разных регионов.

Цифровой рубль планируется выпустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным средствам. 

В рамках пилотного проекта осуществляются различные операции: создание и пополнение кошельков, передача средств между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, контролируемых регулятором.

По планам Центрального банка, после завершения эксперимента цифровой рубль должен стать обычным средством расчетов в России уже к 2025 году. 

Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут производиться без комиссий, однако существуют ограничения на сумму пополнения кошелька. Предпринимателям будет установлен тариф за прием оплаты в цифровом рубле. Эти новшества вызывают интерес как у бизнеса, так и у обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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