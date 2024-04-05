Константин Богомолов призвал уехавших из РФ артистов смириться с тем, что жизнь идет

Режиссер Константин Богомолов высказал свое мнение о выехавших из РФ артистах, отметив, что «либеральный обком» начал критиковать исполнителей ролей в его новом спектакле.

«Трудно, когда покинул страну, смириться с тем, что жизнь идет, все развивается. Трудно принять то, что умные и талантливые не обязательно должны быть тех же взглядов, что и ты. Вообще, трудно признать, что есть жизнь после тебя», — заявил Богомолов.

Богомолов подчеркнул, что его артисты работают за небольшие деньги, но для удовлетворения своего зрителя. Он заключил, что подобные ситуации укрепляют молодых режиссеров, делая их более стойкими и устойчивыми к критике и неприятностям, как сообщает News.ru