В апреле будет две пенсии. Новый приятный сюрприз для пенсионеров

Пенсионерам сообщено о двух выплатах пенсий в апреле, что будет отличаться от обычной практики. Изменения касаются пенсионеров, получающих пенсии в начале месяца, таких как военные пенсионеры и лица, служившие в силовых и правоохранительных органах.

Сумма доплаты может составлять 10 или 25 тысяч рублей

В связи с тем, что 1 мая выходной, выплаты за май переносятся на 27 апреля. Это означает, что граждане получат две пенсии в апреле: за апрель в начале месяца и за май в конце. Вторая выплата будет содержать дополнительную сумму, связанную с предстоящим Днем Победы. Сумма доплаты будет разной в зависимости от региона и может составлять 10 или 25 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.