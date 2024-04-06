Сменить оператора: все больше россиян подают заявки на перенос мобильного номера

В 2023 году в России отмечен значительный рост активности в переносе номеров между операторами связи, увеличившись почти на 50% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 16,5 миллионов заявок.

Количество успешных переносов немного снизилось

Однако количество успешных переносов немного снизилось, составив 2,6 миллиона. В первом квартале 2023 года было подано около 4 миллионов заявок, однако лишь 704 тысячи из них были успешно перенесены.

Отказы в переносе номеров часто происходят из-за ошибок при заполнении документов, таких как расхождения в написании персональных данных, например, в фамилии или номере паспорта. В таких случаях требуется согласование документов и повторная подача заявления, пишет ngnovoros.ru.