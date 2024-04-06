С 6 апреля на выезде из города начнут лишать прав и забирать автомобили: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 6 апреля водителей ожидают масштабные проверки при выезде из населенных пунктов. ГИБДД, судебные приставы и налоговая служба будут сканировать регистрационные номера автомобилей для поиска должников. Если номер совпадает с базой приставов, машина останавливается для проверки.

В случае отказа погасить долги на месте могут применить меры

Должникам предложат погасить долги на месте. В случае отказа могут применить меры, включая конфискацию автомобиля или аннулирование водительского удостоверения при задолженности свыше 10 тысяч рублей, например, по алиментам или штрафам.

Рекомендуется проверить наличие задолженностей на сайте Федеральной службы судебных приставов перед поездкой.

Меры реагирования для должников также включают ограничение выезда за границу, арест счетов и наложение запрета на регистрационные действия с имуществом, пишет ngnovoros.ru.