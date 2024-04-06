С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей загнали в угол неприятным сюрпризом

С начала апреля 2024 года в ДПС проводят активные операции по контролю за соблюдением дорожных правил по всей стране. Инспекторы Госавтоинспекции внимательно следят за манерой вождения и образом жизни водителей. Даже несоответствующая одежда в переходный период может вызвать подозрения у инспекторов.

Езда в футболке при прохладной погоде может вызвать подозрения в употреблении алкоголя до поездки. В таких случаях возможны даже штрафы до 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Цель операций - выявление серьезных нарушителей, часто становящихся причиной ДТП с пострадавшими.

Участникам движения следует проявлять максимальное внимание и соблюдать все правила, так как даже мелкие детали могут привлечь внимание инспекторов и послужить основанием для проверки, пишет Город Киров.