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Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты рассказали о тенденциях на рынке жилья

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Стоимость квартир снизится до уровня 2019 года: эксперты рассказали о тенденциях на рынке жилья
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В текущем году на российском рынке жилья ожидается сокращение спроса, вызванное изменениями в ипотечном кредитовании. Эксперты прогнозируют уменьшение цен на недвижимость на 10 процентов к середине весны из-за корректировки параметров ипотеки и повышения первоначального взноса. 

В начале 2024 года процентные ставки по ипотечным кредитам выросли до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного рынка. Это привело к сокращению спроса на жилье на 20% и 26% соответственно, при неизменных ценах. 

Адаптация к изменениям в ипотечной политике приведет к умеренному снижению цен

Ожидается, что адаптация к изменениям в ипотечной политике приведет к умеренному снижению цен, особенно на вторичном рынке. Перспективы указывают на возможное оживление сектора недвижимости в будущем благодаря привыканию к новым условиям, как пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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