Выбирая сливочное масло, следует обращать внимание на эти бренды, чтобы быть уверенным в его качестве и избежать попадания подделок из пальмового масла или говяжьего жира.

Список рекомендованных брендов сливочного масла, подтвержденных специалистами Росконтроля

Экомилк - масло с жирностью 82,5%. Производитель улучшил качество продукта, и теперь он считается одним из лучших вариантов на рынке.

Вкуснотеево - масло, соответствующее ГОСТу и рекомендованное Росконтролем.

Из Вологды - еще один бренд, соответствующий ГОСТу и рекомендованный для покупки специалистами.

Брест-Литовск - хотя этот бренд также упоминается, важно приобретать его только в проверенных магазинах, чтобы избежать подделок, пишет ngnovoros.ru.