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В России наконец-то накажут за назойливые спам-звонки

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В России наконец-то накажут за назойливые спам-звонки
В России
Фото: @EyeEm / freepik.com

В РФ были введены штрафы для «предпринимательских» лиц, отправляющих спам и нежелательные рекламные звонки без согласия абонентов. Размер штрафа зависит от формы предпринимательства:

  • Для ИП: от 20 000 до 100 000 рублей.
  • Для малых предприятий: от 150 000 до 500 000 рублей.
  • Для других компаний: от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Ранее наказаний за спам не предусматривалось, но нарушителей закона «О рекламе» штрафовали. Максимальный размер штрафа для ИП составлял до 20 тыс. рублей, для малых предприятий - до 250 тыс. рублей, а для других компаний - до 500 тыс. рублей.

За рекламу кредитов без полной информации об условиях штрафы увеличены в два раза. Для компаний они составляют от 600 000 до 1 600 000 рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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