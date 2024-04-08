Каждый получит по 10 тысяч рублей с 9 апреля. Деньги придут на карту «Мир»

Россельхозбанк Российской Федерации начал выплаты по новым социальным программам, связанным с путешествиями. Владельцы карты «Мир» смогут теперь получить по 10 тысяч рублей за оплату путешествий.

Нет ограничений по возрасту или доходу

При этом, как пишет ngnovoros.ru, нет ограничений по возрасту или доходу, поскольку программа доступна всем жителям России. Кешбэк составляет 15% от стоимости тура по южной России и фиксированную сумму в 5 тысяч рублей за любые путешествия через сервис Level.Travel.

Необходимо отметить, что выплаты начнутся с 9 апреля для участников прошлой недели, остальные получат деньги в течение трех-пяти рабочих дней.