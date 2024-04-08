Теперь будет запрещено. Пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет сюрприз с 9 апреля 2024 года

Пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, очень скоро будет предоставлена новая льгота, но превышать установленный лимит не будет разрешено. Об этом сообщила сегодня пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Граждане РФ, которым скоро будет 80 лет, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к пенсии вдвое.

С 70 лет пенсионеры могут получить помощь в оплате капитального ремонта жилья

С 70 лет пенсионеры также могут получить помощь в оплате капитального ремонта жилья в некоторых регионах. Льготы, как сообщается, доступны одиноким пенсионерам или семьям без работающих членов. Размер льготы зависит от норматива по площади жилья, и его изменение запрещено чиновникам, пишет ngnovoros.ru.