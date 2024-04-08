Указ подписан. Пенсионеров, у которых пенсия ниже 35 тыс. рублей, ждет сюрприз с 9 апреля

Была объявлена на днях новая мера поддержки для пенсионеров с низким доходом в определенных регионах, включающая единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Эта программа, по сообщению ngnovoros.ru, уже действует в столичном регионе, где пенсионеры с доходом ниже уровня полутора прожиточных минимумов на душу населения (сейчас 35 000 рублей) имеют право на дополнительную помощь.

Кто получит единовременную выплату

Получить единовременную выплату можно, став жертвой мошенничества или ограбления. Начало выплат, как уточняется, намечено на 9 апреля 2024 года для тех, кто уже получил одобрение, и для остальных пенсионеров, которые могут обратиться за помощью с этой даты. Эта мера помощи будет оказывать поддержку тем, кто наиболее нуждается в ней.