Срочно отключитесь, иначе все потеряете: важное заявление для пользователей «Сбербанк.Онлайн»

Мошенники придумали новый способ обмана, используя функцию трансляции экрана в видеозвонках через мессенджеры, как предупредил Сбербанк.

Мошенники просят включить режим трансляции экрана для «диагностики счета»

Процесс начинается с фальшивого аккаунта, выдаваемого за Сбербанк, который звонит клиентам и спрашивает об обновлении мобильного приложения. Затем, представляясь идентификационным центром банка, мошенники просят включить режим трансляции экрана для «диагностики счета». В результате они получают доступ к номерам карт, суммам на счетах и кодам из СМС.

Для защиты рекомендуется не отвечать на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов, не использовать функцию трансляции экрана с незнакомцами, быть осторожными при обновлении мобильных приложений, загружая их только из официальных источников, при сомнениях связаться с официальными каналами связи банка, пишет ngnovoros.ru.