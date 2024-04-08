Пенсии решено повысить до 30% как работающим, так и неработающим пенсионерам

Пенсионерам в России сообщено о возможности увеличить размер своей пенсии на десятки процентов через отсрочку выхода на пенсию. За каждый год отложенного выхода на пенсию начисляются премиальные коэффициенты, увеличивающие как фиксированную выплату, так и количество пенсионных баллов. Например, за один год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%, за два года - на 12%, а за четыре года - на 27%. Работающие пенсионеры также могут воспользоваться этой возможностью, если откажутся от выплаты пенсии на срок не менее одного года. Это приведет к добавлению особых коэффициентов к пенсии и значительному увеличению выплат. Эксперты считают, что отсрочка выхода на пенсию - выгодный способ увеличить размер пенсии, и рекомендуют пенсионерам рассмотреть эту возможность для обеспечения более комфортной жизни в старости, ngnovoros.ru.