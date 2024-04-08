Такое происходит впервые. Пенсии в России поднимут до 45%

Предложение об увеличении пенсий на 45% в России привлекло внимание многих граждан, заставив их рассмотреть возможность отложить выход на пенсию для получения большей финансовой выгоды. Специалисты из Социального фонда подчеркивают, что этот подход может быть выгоден для всех, особенно для тех, кто получает страховую пенсию.

Каждый год отсрочки приносит дополнительные проценты к размеру пенсии

Задержка выхода на пенсию на определенный период может значительно увеличить размер ежемесячных выплат. Отложив пенсию на пять лет, можно увеличить страховую пенсию на 36% и общую сумму пенсии на 45%. Законодательство устанавливает минимальные и максимальные сроки отсрочки выхода на пенсию, при этом каждый год отсрочки приносит дополнительные проценты к размеру пенсии, ngnovoros.ru.