Теперь будет запрещено: всех российских пенсионеров с детьми или внуками ждет плохая новость с 9 апреля

Специалист по пенсиям Сергей Власов предупреждает пожилых людей и их родственников о новой угрозе мошенничества, которая стала активной с 9 апреля в России.

Мошенники используют программы для имитации голоса родственника

Мошенники теперь используют программы для имитации голоса родственника, что затрудняет отличие настоящего голоса от подделки. Они также могут утверждать, что ребенок или внук попал в беду и нуждается в помощи. Преступники получают данные из социальных сетей или аудиозаписи голосов людей.

В целях безопасности, как сообщает ngnovoros.ru, пожилым людям рекомендуется быть осторожными при ответе на телефонные звонки и проверить подозрительные ситуации, связавшись с родственником по известному номеру.