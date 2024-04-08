Повысят всем: пенсионерам проиндексируют пенсии на 30%

Пенсионерам предлагается увеличить размер своей пенсии путем отсрочки выхода на пенсию. За каждый год отложенного выхода на пенсию начисляются премиальные коэффициенты, увеличивающие как фиксированную выплату, так и общее пенсионное обеспечение. Например, за один год отсрочки фиксированная пенсия увеличится на 5,6%, за два года - на 12%, а за четыре года - на 27%.

Это предложение имеет смысл для тех, кто стремится к более комфортной пенсии. Даже работающие пенсионеры могут воспользоваться этой возможностью, если временно откажутся от пенсионных выплат и найдут высокооплачиваемую работу, пишет ngnovoros.ru.