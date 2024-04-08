Все пенсионеры со статусом «Ветеран труда» получат особые выплаты в 2024 году

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на разнообразные льготы и дополнительные выплаты. Эти привилегии включают ежемесячные денежные выплаты и льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, проезда, медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. Процедура присвоения статуса определяется законодательством и нормативными актами региона.

Имеют право на привилегии по всей стране

Необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Получив статус, человек может пользоваться льготами только в своем регионе. Федеральные льготники имеют право на привилегии по всей стране, но их виды устанавливаются местными органами власти. Льготы могут включать разнообразные выплаты и компенсации за услуги и медицинское обслуживание, пишет ngnovoros.ru.