Проверят квартиру каждого: пенсионеров, которым от 55 до 80 лет, ждет сюрприз с 9 апреля 2024

Пожилым гражданам в возрасте от 55 до 80 лет стоит быть бдительными, так как им поступило предупреждение о новой схеме мошенничества. В ближайшие дни они могут столкнуться с мошенниками, предлагающими проверить квартиры на соответствие электрическим нормам.

Мошенники выдают себя за электриков

Пенсионный эксперт Сергей Власов отмечает, что мошенники выбирают пожилых граждан, предлагая им услуги по проверке электрической безопасности за высокую плату. Примером такой ситуации служит случай в Костромской области, где мошенники выдают себя за электриков и обходят квартиры, завлекая доверие.

Пожилым гражданам рекомендуется не допускать подобных «электриков» в квартиры и не соглашаться на услуги, которые им предлагают, пишет ngnovoros.ru.