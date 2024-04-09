Указ подписан. Пенсионеров с братьями и сестрами ожидает сюрприз с 10 апреля

Согласно утверждению юриста Ирины Сиваковой, пенсионерам, имеющим брата или сестру, будет предоставлена дополнительная выплата, начиная с 10 апреля. Это применимо в случае, если пенсионер получает пенсию по инвалидности или по старости и близкий родственник находится на его иждивении. К таким родственникам могут относиться несовершеннолетние дети или студенты в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на очной форме в вузе.

Родственники должны иметь документально подтвержденное положение иждивенцев для получения дополнительной выплаты

Для получения этой дополнительной выплаты родственники должны иметь документально подтвержденное положение иждивенцев, например, чеки на продукты. Работающим родственникам доплата будет выплачиваться без учета индексации.

Размер дополнительной выплаты составит около 2700 рублей за каждого родственника, но не более трех для одного пенсионера.

Для получения этой доплаты следует обратиться в Социальный фонд и запросить соответствующую выплату, ngnovoros.ru.