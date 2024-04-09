Пенсии решено повысить всем на 30%: как работающим, так и неработающим пожилым гражданам

Пенсионерам в России предлагается способ увеличить свою пенсию на десятки процентов путем отсрочки выхода на пенсию. За каждый год отсрочки начисляются премиальные коэффициенты, увеличивающие как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов.

Дольше отсрочка - выше прибавка

Чем дольше отсрочка, тем выше прибавка: например, за год — на 5,6%, за два года — на 12%, за четыре года — на 27%. Даже работающие пенсионеры могут получить прибавку, временно отказавшись от выплаты пенсии и устроившись на высокооплачиваемую работу.

Это выгодный способ обеспечить себе более комфортную старость, отмечают эксперты, пишет ngnovoros.ru.