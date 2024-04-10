Небывалая доплата к пенсиям ждёт пожилых граждан России в мае

Перед майскими праздниками планируется изменить график начисления пенсий, чтобы избежать задержек из-за выходных дней. Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, смогут рассчитывать на них уже в конце апреля. Это особенно актуально, если дата получения пенсии совпадает с выходным днём.

Могут ожидать двойную выплату

Участники Великой Отечественной войны и ветераны получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, которая будет начислена одновременно с основной пенсией. Некоторые пенсионеры могут ожидать двойную выплату в апреле: сначала за апрель, а затем за май.

Дополнительная выплата ко Дню Победы также будет перечислена заранее, перед майскими праздниками. Согласно указу Президента РФ, предусмотрена ежегодная денежная выплата в честь Дня Победы. Размер этой выплаты составляет десять тысяч рублей и могут претендовать на нее определенные категории участников Великой Отечественной войны.

Региональные власти также могут осуществлять дополнительные выплаты для различных категорий граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Размеры этих выплат варьируются в зависимости от категории граждан и установлены соответствующими постановлениями правительства, пишет ngnovoros.ru.