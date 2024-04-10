Всё, пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям России готовят неприятный сюрприз в 2024 год

В 2024 году в России вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие увеличение пенсионного возраста для определенных групп граждан.

Полную реализацию пенсионной реформы планируют завершить к 2028 году.

Согласно изменениям, мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, будут выходить на пенсию в возрасте 63 и 58 лет соответственно. Это новый этап постепенного увеличения пенсионного возраста. Эксперты отмечают, что получение пенсии требует не только достижения установленного возраста, но и выполнения других условий, включая минимальный стаж работы и накопление определенного количества пенсионных коэффициентов.

Эти критерии обязательны для всех будущих пенсионеров

Для получения страховой пенсии по возрасту, помимо нового возрастного порога, необходимы не менее 15 лет страхового стажа и накопление 28,2 пенсионных коэффициентов. Эти критерии обязательны для всех будущих пенсионеров, подчеркивая важность комплексного подхода к определению права на пенсионное обеспечение, сообщает ngnovoros.ru.