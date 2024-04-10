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Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз погоды до самого сентября 2024 года

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Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз погоды до самого сентября 2024 года
В России
Фото: @geralt / pixabay.com

Ожидается комфортная погода в середине и конце весны, летом и в сентябре по всей территории России, с температурой воздуха в пределах обычных значений или даже немного выше. С учетом изменений климата, стандарты прогнозирования погоды были пересмотрены, и лето ожидается в рамках современных климатических условий. Наиболее теплая погода прогнозируется в северо-восточной европейской России, Коми, Архангельской области, Урале, Сибири и Якутии. 

В апреле и мае ожидается высокая температура по всей стране, включая центральные регионы, Приволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь. Июнь и июль будут более жаркими, а в августе температура превысит обычные значения на севере европейской России, Урале, Сибири и Якутии. 

Сентябрь также будет теплым, особенно в северо-восточной части страны, Урале и Сибири, с предполагаемыми осадками, отличающимися от предыдущего года, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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