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Пенсионеры опешили от этого закона. Сюрприз старикам уже с апреля 2024

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Пенсионеры опешили от этого закона. Сюрприз старикам уже с апреля 2024
В России
Фото: @Evgeny / pixabay.com

В этом году российские граждане, не работающие официально, могут ожидать увеличения своей страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Это вызвало обсуждение после публикации проекта бюджета, описывающего повышение выплат.

Для получения пенсий по старости требуется соответствовать трем критериям: достижение возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, минимальный трудовой стаж не менее 14 лет (увеличится до 15 к 2025 году), и индивидуальный пенсионный коэффициент, который в 2024 году увеличится до 28,2 баллов.

Эти изменения повлияют на жизнь российских граждан, улучшая качество жизни пожилых и стимулируя трудовую активность. Ранее были объявлены новые возможности для пенсионеров со стажем до 1991 года, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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