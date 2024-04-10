Священники Волгоградской епархии рассказали, зачем в храмах используют кадило

Использование кадила в православных храмах имеет глубокий духовный смысл. Действительно, когда священнослужитель идет по храму с кадилом, то это вызывает у многих прихожан особое уважение и участие в сакральном моменте.

Дым, поднимающийся из кадила, символизирует возношение молитв и жертвы к Богу.

По вере прихожан, Господь принимает этот дым. В ответ на него он посылает благодать Святого Духа. Это и способствует духовному обновлению и благополучию верующих.

Однако нужно помнить, что во время кадения священнослужителям следует уступать дорогу, а также обращаться к ним лицом, проявляя таким образом свое почтение к духовным таинствам. Об этом рассказали журналистам Священники Волгоградской епархии.