«Призраки?»: В замке Пугачевой в Грязи зажигается свет, но там никто не живет

По информации, полученной от знакомых Пугачевой, ее роскошный замок в поселке Грязь пустует. Там никто не живет, хотя зажигается свет.

Свет в доме иногда включается вечером благодаря «умной системе»

Они утверждают, что свет в доме иногда включается вечером благодаря «умной системе», создавая впечатление проживания в нем. Это мера безопасности, которая также отпугивает нежелательных посетителей.

Дом охраняется 2-мя охранниками, иногда там появляется садовник. Водитель семьи живет неподалеку и присматривает за малолетним внучатым племянником артистки. Алла Борисовна ежемесячно выделяет денежные средства на его воспитание.

По словам знакомых, Примадонна планирует ненадолго вернуться в Москву летом и провести некоторое время в своем подмосковном жилище.