Вам тоже положено: всем пожилым с пенсией ниже 35 тысяч рублей назначили выплаты

В столице была введена новая программа поддержки для пожилых людей с низким доходом, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Согласно инициативе, пенсионерам с доходом ниже определенного уровня предоставляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Программа уже запущена в Москве.

Что необходимо для получения помощи

Для получения помощи пенсионер должен быть безработным, проживать один или быть членом семьи с неработающим статусом и иметь доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека.

Начало выплат намечено на 10 апреля 2024 для заявителей, получивших одобрение. Остальные пенсионеры также могут обратиться за помощью с этой даты.

Условия получения спецпомощи включают документальное подтверждение статуса и фактов мошенничества и ограбления, пишет ngnovoros.ru.