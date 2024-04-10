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Критик Соседов: гастрольный тур Пугачевой по Европе не состоится никогда

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Критик Соседов: гастрольный тур Пугачевой по Европе не состоится никогда
Знаменитости
Источник фото: Сергей Соседов / Сообщество ВКонтакте

Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru выразил сомнения относительно возможности гастрольного тура Аллы Пугачевой по Европе в честь ее 75-летия. 

Новость может быть либо специальным маркетинговым ходом, либо информационным «вбросом»

Музыкальный критик высказал предположение о том, что данная новость может быть либо специальным маркетинговым ходом, либо информационным «вбросом». Соседов отмечает, что карьера Примадонны завершилась уже давно, она практически не выступает, имеет лишь единичные фонограммные концерты. 

Как считает критик, идея о гастрольном туре выглядит нереалистично, учитывая состояние здоровья артистки и отсутствие интереса аудитории к ее творчеству. 

Критик добавил, что фанатов у певицы становится все меньше, лучше всего для нее записывать песни для себя или для своего ближайшего окружения. Он говорит, что выступления Аллы Борисовны могут привлечь лишь небольшое количество фанатов и ее творчество больше не интересует широкую публику, тем более на Западе.

Информационное агентство «Informing»

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