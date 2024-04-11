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Health: Названы сорты чая, поддерживающие здоровье и долголетие

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Health: Названы сорты чая, поддерживающие здоровье и долголетие
Здоровье
Фото: @congerdesign / pixabay.com

Чай является популярным напитком со множеством полезных свойств для здоровья. Различные виды чая содержат полифенолы, антиоксиданты и другие биологически активные соединения, которые могут оказывать благоприятное воздействие на весь организм.

  • Зеленый чай. Богат антиоксидантами, помогает в снижении веса, улучшении функции мозга и поддержании здоровья сердца.
  • Черный чай. Полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и кровяное давление, снижает риск инсульта и деменции.
  • Мятный чай. Помогает пищеварению, не содержит кофеина.
  • Ромашковый чай. Успокаивает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, улучшает сон и пищеварение.
  • Улун. Уменьшает воспаление и поддерживает обмен веществ.
  • Чай из одуванчиков. Богат антиоксидантами, минералами, витаминами, помогает мочеобразованию, стимулирует пищеварение, укрепляет здоровье печени.
  • Белый чай.Содержит высокий уровень антиоксидантов, а также минимальное количество кофеина.
  • Ройбуш. Богат антиоксидантами, имеет успокаивающие свойства.
  • Чай из гибискуса. Содержит витамин С и бета-каротин, помогает снизить кровяное давление, улучшить здоровье серда и сосудов.
  • Имбирный чай. Богат антиоксидантами и биологически активными соединениями, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, улучшают пищеварение.

Информационное агентство «Informing»

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