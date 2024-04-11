Health: Названы сорты чая, поддерживающие здоровье и долголетие

Чай является популярным напитком со множеством полезных свойств для здоровья. Различные виды чая содержат полифенолы, антиоксиданты и другие биологически активные соединения, которые могут оказывать благоприятное воздействие на весь организм.

Зеленый чай. Богат антиоксидантами, помогает в снижении веса, улучшении функции мозга и поддержании здоровья сердца.

Богат антиоксидантами, помогает в снижении веса, улучшении функции мозга и поддержании здоровья сердца. Черный чай. Полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и кровяное давление, снижает риск инсульта и деменции.

Полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и кровяное давление, снижает риск инсульта и деменции. Мятный чай. Помогает пищеварению, не содержит кофеина.

Помогает пищеварению, не содержит кофеина. Ромашковый чай. Успокаивает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, улучшает сон и пищеварение.

Успокаивает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, улучшает сон и пищеварение. Улун. Уменьшает воспаление и поддерживает обмен веществ.

Уменьшает воспаление и поддерживает обмен веществ. Чай из одуванчиков. Богат антиоксидантами, минералами, витаминами, помогает мочеобразованию, стимулирует пищеварение, укрепляет здоровье печени.

Богат антиоксидантами, минералами, витаминами, помогает мочеобразованию, стимулирует пищеварение, укрепляет здоровье печени. Белый чай. Содержит высокий уровень антиоксидантов, а также минимальное количество кофеина.

Содержит высокий уровень антиоксидантов, а также минимальное количество кофеина. Ройбуш. Богат антиоксидантами, имеет успокаивающие свойства.

Богат антиоксидантами, имеет успокаивающие свойства. Чай из гибискуса. Содержит витамин С и бета-каротин, помогает снизить кровяное давление, улучшить здоровье серда и сосудов.

Содержит витамин С и бета-каротин, помогает снизить кровяное давление, улучшить здоровье серда и сосудов. Имбирный чай. Богат антиоксидантами и биологически активными соединениями, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, улучшают пищеварение.