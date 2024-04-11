Health: Названы сорты чая, поддерживающие здоровье и долголетие

Чай является популярным напитком со множеством полезных свойств для здоровья. Различные виды чая содержат полифенолы, антиоксиданты и другие биологически активные соединения, которые могут оказывать благоприятное воздействие на весь организм.
- Зеленый чай. Богат антиоксидантами, помогает в снижении веса, улучшении функции мозга и поддержании здоровья сердца.
- Черный чай. Полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и кровяное давление, снижает риск инсульта и деменции.
- Мятный чай. Помогает пищеварению, не содержит кофеина.
- Ромашковый чай. Успокаивает, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, улучшает сон и пищеварение.
- Улун. Уменьшает воспаление и поддерживает обмен веществ.
- Чай из одуванчиков. Богат антиоксидантами, минералами, витаминами, помогает мочеобразованию, стимулирует пищеварение, укрепляет здоровье печени.
- Белый чай.Содержит высокий уровень антиоксидантов, а также минимальное количество кофеина.
- Ройбуш. Богат антиоксидантами, имеет успокаивающие свойства.
- Чай из гибискуса. Содержит витамин С и бета-каротин, помогает снизить кровяное давление, улучшить здоровье серда и сосудов.
- Имбирный чай. Богат антиоксидантами и биологически активными соединениями, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, улучшают пищеварение.