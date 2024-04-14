Пенсионеры опешили, когда получили апрельскую пенсию

Многие российские пенсионеры получили свои апрельские выплаты раньше обычного и были приятно удивлены неожиданными доплатами к пенсиям.

Например, Алексей Григорьев, Алена Егорова, Сергей Скворцов обнаружили на своих счетах дополнительные суммы, не имея представления, по какой причине они были сделаны. Соловьева стала одним из крупнейших получателей доплат, получив на 2331 рубль больше обычного, что очень приятно удивило ее.

Происхождение доплат остается загадкой

Происхождение доплат остается загадкой, поскольку плановая индексация пенсий ожидается только осенью для военных пенсионеров и в апреле для социальных пенсий по государственному обеспечению, пишет ngnovoros.ru.