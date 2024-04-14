Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 14 апреля 2024

С 14 апреля 2024 года в России запланировано повышение пенсий для неработающих пожилых людей. Повышение составит 7,5 процентов и установит средний размер страховой пенсии по старости на уровне 23 449 рублей. Решение о повышении пенсий было принято Государственной Думой в первом чтении 24 октября.

Повышение затронет более 32 миллионов граждан

Страховая пенсия состоит из фиксированной и страховой частей. Фиксированную выплату планируется увеличить с 7567,33 до 8134,88 рублей в 2024 году. Также планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Повышение затронет более 32 миллионов граждан России, а дополнительные бюджетные расходы оцениваются в 234 миллиарда рублей.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить это решение законодательно, а необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, пишет ngnovoros.ru.