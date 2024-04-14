«Обяжут всех до единого». Всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 15 апреля

С 15 апреля россияне с недвижимостью и автомобилями должны быть в курсе нового правила, введенного одним из ведомств, и ответственными за его соблюдение станут его сотрудники.

Юрист Ирина Сивакова объяснила, что изменения касаются уведомлений о налогах на недвижимость и движимое имущество. Теперь владельцам предоставят информацию не через автоматические уведомления или личные кабинеты на сайте ведомства, а через многофункциональные центры (МФЦ). Для этого требуется предоставить документы о праве собственности, которые примут сотрудники МФЦ.

Это правило касается информации за 2023 год, которую россияне должны предоставить в течение года и своевременно уплатить соответствующие налоги, пишет ngnovoros.ru.