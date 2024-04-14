Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут совершать до десяти бесплатных поездок в пределах города

С 15 апреля в Хабаровске вводится программа льготных проездных карт для пенсионеров, позволяющая им бесплатно пользоваться определенными маршрутами общественного транспорта в течение месяца. Это важная инициатива, направленная на улучшение качества жизни пожилых граждан. Для получения карты нужно обратиться в специальные пункты выдачи с пенсионным удостоверением или паспортом. С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут совершать до десяти бесплатных поездок в пределах города. Это облегчит финансовое бремя и повысит мобильность пожилых людей.

Инициатива была поддержана молодежным сообществом и мэрией города, признана важной для улучшения качества жизни пожилых людей. Планируется расширить льготы на пенсионеров с дачами в других регионах.

Эксперты отмечают, что подобные меры помогают не только с финансами, но и социальной интеграцией. Бесплатный проезд позволяет активнее участвовать в общественной жизни и поддерживать связь с близкими. Это важный шаг в обеспечении благополучия и защиты пожилых граждан, пишет ngnovoros.ru.