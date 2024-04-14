Информинг » В России » Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024

Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024

Image 16+
Вводится бесплатный проезд для пенсионеров: больше не нужно платить за транспорт с 15 апреля 2024
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут совершать до десяти бесплатных поездок в пределах города

С 15 апреля в Хабаровске вводится программа льготных проездных карт для пенсионеров, позволяющая им бесплатно пользоваться определенными маршрутами общественного транспорта в течение месяца. Это важная инициатива, направленная на улучшение качества жизни пожилых граждан. Для получения карты нужно обратиться в специальные пункты выдачи с пенсионным удостоверением или паспортом. С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут совершать до десяти бесплатных поездок в пределах города. Это облегчит финансовое бремя и повысит мобильность пожилых людей.

Инициатива была поддержана молодежным сообществом и мэрией города, признана важной для улучшения качества жизни пожилых людей. Планируется расширить льготы на пенсионеров с дачами в других регионах.

Эксперты отмечают, что подобные меры помогают не только с финансами, но и социальной интеграцией. Бесплатный проезд позволяет активнее участвовать в общественной жизни и поддерживать связь с близкими. Это важный шаг в обеспечении благополучия и защиты пожилых граждан, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Уроки обществознания исключат из программы средней школы

Сегодня, 19:43

Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Затем готовьтесь к неприятному сюрпризу

Сегодня, 18:03

«Обяжут всех до единого». Всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 15 апреля

Сегодня, 13:48

Из пенсии вычтут 4,5 тысячи рублей уже в апреле. Пенсионеров предупредили о важном изменении

Сегодня, 13:03

Хватайте - его разбирают моментально: Роскачество назвало лучшее в России молоко

Сегодня, 11:53

Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 14 апреля 2024

Сегодня, 11:08

Пенсионерам с 15 апреля зачислят на карту разовую выплату. Люди вздохнули с облегчением

Сегодня, 11:03

Пенсионеры опешили, когда получили апрельскую пенсию

Сегодня, 09:58

Новые правила вступают в силу. Плату за вывоз мусора будут считать по-иному

Сегодня, 08:23

Бросайте срочно трубку! Совет для клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 07:48

Станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Сегодня, 07:43

В Башкирии матери соврали о рождении мертвой дочери, хотя женщина слышала ее крик

Сегодня, 03:33

Стало известно, какой смартфон в Екатеринбурге выдают победителям викторины «Опорный край»

Сегодня, 01:13

Мэр объяснил, почему в центре Екатеринбурга развалилась плитка

Вчера, 22:03

Теперь собственникам квартир запрещается. Нововведения затронут проверки счетчиков

Вчера, 21:43

«На каждого заведут профиль». В России станут тщательно следить за мигрантами

Вчера, 18:48

Нужно сделать это до 16 апреля. Сбербанк предупредил тех, кто пользуется «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 18:08

Пенсии решено повысить всем до 30%: как работающим, так и неработающим

Вчера, 17:33

Каждый водитель в России обязан это сделать до 14 апреля, иначе запретят садиться за руль

Вчера, 17:33

С 14 апреля у выехавших за город начнут отбирать автомобили. Водителей ждет сюрприз

Вчера, 16:43

Новости партнеров
2023
ru-RU