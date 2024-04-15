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Приятное известие. Новые правила для граждан, затеявших ремонт

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Приятное известие. Новые правила для граждан, затеявших ремонт
В России
Фото: @MamaShaw / pixabay.com

С 16 апреля процесс перепланировки квартир станет проще благодаря новым правилам, сообщает юрист Ирина Нигматуллина. Теперь соседям не нужно давать согласие на перепланировку, если она не затрагивает общие пространства. 

Изменения нужно зарегистрировать

Допустимые варианты перепланировки включают увеличение комнаты, изменение расположения сантехники и кухонного оборудования. Однако снос несущих стен или перенос газовой плиты недопустимы. Изменения нужно зарегистрировать в Едином госреестре через местное самоуправление. 

Незаконная перепланировка влечет штрафы от 2–2,5 тысяч рублей, начисляемые ежемесячно до устранения нарушений, а также возможность изъятия и продажи квартиры при серьезных нарушениях, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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