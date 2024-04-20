«Проверят квартиру каждого с 21 апреля». Новый сюрприз для пенсионеров от 55 лет

Пенсионеров в России предупреждают о новом виде мошенничества, который становится активным в Костромской области. Неизвестные, выдавая себя за электриков, предлагают проверить электрику в квартирах на соответствие нормам. Под видом проведения осмотра, они заявляют о выявленных неполадках и требуют за их устранение завышенную плату, до 10 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют пенсионерам быть бдительными и не пускать незнакомцев в свои квартиры, особенно в период с 21 апреля, когда ожидаются новые попытки мошенничества, пишет ngnovoros.ru.