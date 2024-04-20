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«Проверят квартиру каждого с 21 апреля». Новый сюрприз для пенсионеров от 55 лет

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«Проверят квартиру каждого с 21 апреля». Новый сюрприз для пенсионеров от 55 лет
В России
Фото: @pressfoto / freepik.com

Пенсионеров в России предупреждают о новом виде мошенничества, который становится активным в Костромской области. Неизвестные, выдавая себя за электриков, предлагают проверить электрику в квартирах на соответствие нормам. Под видом проведения осмотра, они заявляют о выявленных неполадках и требуют за их устранение завышенную плату, до 10 тысяч рублей. 

Эксперты рекомендуют пенсионерам быть бдительными и не пускать незнакомцев в свои квартиры, особенно в период с 21 апреля, когда ожидаются новые попытки мошенничества, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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