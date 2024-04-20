По сообщению от СФР за стаж каждому доплатят более 10 тыс. рублей – кто в списках

Важное уведомление от Социального фонда России: многие пенсионеры могут ожидать повышения пенсии, если они имеют определенный стаж работы. В некоторых случаях это повышение может составить более 10 тысяч рублей. Вот условия, при которых можно получить эту дополнительную выплату:

Работа в районах, равнозначных северным. Это могут быть районы на Южном Дальнем Востоке или в Сибири. Стаж работы в таких районах должен составлять не менее 20 лет.

Стандартный страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

При соблюдении этих условий фиксированная выплата к пенсии будет увеличена до 10 575 рублей, и она будет выплачиваться независимо от места проживания пенсионера. Также предусмотрены дополнительные прибавки пенсионерам старше 80 лет. Ивалидам первой группы будет начисляться прибавка в размере 21 250 рублей, пишет ngnovoros.ru.