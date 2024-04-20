С 21 апреля полный бак бесплатно. Автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

С 21 апреля водители, использующие специальные банковские карты на АЗС, получат бонусы на бесплатную заправку. Карты с программами лояльности сотрудничают с различными банками и нефтяными компаниями.

В марте владельцы карт получали кэшбэк за покупки на АЗС. Бонусы начислялись за весь объем бензина и могут быть использованы как обычные деньги. Например, зачисление 3000 рублей позволит заправить полный бак легкового автомобиля. Бонусы станут доступны с 21 апреля, а для некоторых — после выполнения условий, пишет ngnovoros.ru.