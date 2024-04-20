Уже точно случится: Набиуллина призвала готовиться к появлению новой валюты

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля в значительной степени произойдет не ранее 2025 года. Полная адаптация и широкое использование новой валюты среди населения займет примерно от пяти до семи лет.

Цифровой рубль будет существовать наряду с традиционными наличными и безналичными деньгами, становясь новой формой национальной валюты.

Прогнозы показывают, что его доля в денежных операциях россиян может достигнуть до 41% всего объема транзакций уже через год после запуска, если новая система окажется удобной и вызовет интерес у пользователей.

Набиуллина подчеркнула, что переход на цифровой рубль должен быть естественным и комфортным для всех участников рынка, включая граждан и бизнес. Важно, чтобы люди сами выбирали удобный для них способ расчетов, а новая система была принята обществом, пишет ngnovoros.ru.