Неожиданно для россиян: пенсионный возраст поднимут еще на 3 года

Пенсионная реформа в России продолжается, увеличивая возраст выхода на пенсию. В 2024 году он увеличился на три года: для мужчин до 63 лет, для женщин до 58 лет. Этот процесс еще не завершен, и в конечном итоге возраст выхода на пенсию составит 65 и 60 лет соответственно.

На решение о пенсии также влияет стаж работы не менее 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 28,2. Рекомендуется заранее планировать будущее, возможно, повышая пенсионный коэффициент через дополнительное образование, сообщает ngnovoros.ru.