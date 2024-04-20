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Указ подписан. Новая льгота вводится с 21 апреля для всех пенсионеров от 55 лет и старше

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Указ подписан. Новая льгота вводится с 21 апреля для всех пенсионеров от 55 лет и старше
В России
Фото: @Olga1205 / pixabay.com

С 21 апреля 2024 года Сбербанк повышает процентные ставки по вкладам для пенсионеров на 0,4 процентных пункта. Общая ставка по самому выгодному вкладу достигнет 16% годовых. Льготу могут получить все пенсионеры, получающие пенсию на карту Сбербанка, включая тех, кто получает пенсию за выслугу лет. 

Это распространяется даже на тех, кто моложе 55 лет, но уже получает пенсию. Оформить вклад по повышенной ставке можно будет уже с 21 апреля, а это поможет пенсионерам увеличить доход и защитить сбережения от инфляции, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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