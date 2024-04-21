Намного хуже девальвации: это точно обесценит все деньги россиян и сделает их бедными

Стагфляция представляет собой наихудший сценарий для экономики, когда уровень инфляции растет параллельно с замедлением экономического роста. В результате власти страны оказываются неспособными стимулировать деловую активность и повышать ВВП, несмотря на вливание значительных сумм в экономику.

Приходится больше платить за товары

В этой ситуации деньги теряют свою ценность, а экономика не достигает ожидаемого роста. Простыми словами, стагфляция приводит к ситуации, когда людям приходится все больше платить за товары, которые продолжают дорожать, в то время как их собственные доходы не увеличиваются, а даже могут уменьшаться.

Это означает, что покупательная способность населения снижается, что может негативно сказаться на качестве жизни и уровне благосостояния, пишет ngnovoros.ru.