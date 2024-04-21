Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет невероятное изменение с 21 апреля

В ближайшее время в России откроются новые центры общения для людей в возрасте от 60 до 80 лет. Они будут базироваться на бывших отделениях Пенсионного фонда, который теперь называется Социальным фондом.

В центрах пожилые люди смогут проводить время с пользой и удовольствием: читать книги в библиотеках, работать на компьютерах, смотреть фильмы, слушать лекции от специалистов и проходить бесплатные обучающие курсы.

Первый такой центр уже открылся в Кургане, а в Дагестане их уже шесть. С 21 апреля подобные центры начнут открываться по всей РФ, сообщает ngnovoros.ru.