Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли». Гостями вечера будут актриса Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков, а также актер Артем Ткаченко.

Звездная пара расскажет о подготовке к рождению третьего ребенка, о совей семейной жизни, родительских решениях. Анна поделится и профессиональными успехами, став ведущей программы «Утро. ТНТ» и сыграв в «Универе. 13 лет спустя». Воля также узнает, вернется ли герой Кузя в «Универ». Также выяснится, что на 8-летие супруги подарили дочери дорогое авто.

«У родителей Арианны есть чувство юмора. Очевидно, машина не нужна ей, у нас большая семья… Когда сели туда, она говорит: «Зачем мне машина?!». Я ответила: «Не надо, отлично!», забрав авто себе», – объясняет Хилькевич.