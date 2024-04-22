«Теперь запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, настигнет неприятный сюрприз с 22 апреля

Это правда, что мошенники стараются использовать различные хитрости, чтобы обмануть пожилых людей. Использование поддельных голосовых сообщений детей или внуков для совершения мошенничества - одна из таких хитростей.

Лучше позвонить родственнику

Важно, чтобы пожилые люди были бдительны и не поддавались на подобные уловки. Совет заслуженного пенсионного эксперта Сергея Власова о том, чтобы в случае подозрительного звонка лучше позвонить родственнику по известному номеру телефона, а не реагировать непосредственно на звонок, является очень важным. Это позволит удостовериться в подлинности ситуации и избежать потенциального мошенничества.

Помимо этого, рекомендуется поделиться этой информацией со старшими членами семьи и друзьями, чтобы они также были в курсе подобных угроз и могли принять меры предосторожности. Бдительность и обмен информацией - важные инструменты в борьбе с мошенниками, пишет ngnovoros.ru.