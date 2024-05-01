Певец Филипп Киркоров удивил гостей на празднике в честь 57-летия

Филипп Киркоров отметил свой день рождения в окружении близких и друзей в роскошном доме на полуострове. Среди гостей были такие знаменитости, как Яна Рудковская, Александр Буйнов с супругой, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Дава и многие другие артисты.

Признание этого дня особенным стало еще более глубоким, так как он пришелся на годовщину смерти матери Филиппа. Несмотря на эту печальную дату, артист решил отметить свой день рождения, подчеркнув, что такой особый момент нельзя игнорировать.

Филипп выразил глубокую признательность всем гостям

Встреча с друзьями на празднике принесла радость, особенно учитывая, что последний раз они собирались такой большой компанией на Новый год. Филипп выразил глубокую признательность всем гостям за то, что они разделили с ним этот особенный момент.

Праздник удивил и впечатлил гостей огромным золотым драконом-тортом, который даже дышал огнем. Вечер завершился небольшим фейерверком, добавив ярких моментов и волшебства в этот особенный день.