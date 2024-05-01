«Крепкий орешек» стойко держится: Деми Мур готовится к похоронам Брюса Уиллиса

Мур не надеется на выздоровление Уиллиса

Брюс Уиллис, столкнувшийся с лобно-височной деменцией, почти потерял память о друзьях и бывшей жене Деми Мур. По данным издания InTouch, Мур не надеется на выздоровление Уиллиса, поэтому активно готовится к прощанию с ним. Артистка выразила признательность за совместно прожитые годы и восхищение борьбой Брюса с болезнью.

В настоящее время за актером ухаживает его нынешняя жена Эмма Хеминг, с которой у него есть две дочери. Эта ситуация является трагической, но поддержка со стороны Мур и забота со стороны семьи Уиллиса позволяют им справляться с трудностями этого периода.